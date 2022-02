Chasse aux météorites Nançay Nançay Catégories d’évènement: Cher

Nançay

Chasse aux météorites Nançay, 16 avril 2022, Nançay. Chasse aux météorites Nançay

2022-04-16 – 2022-04-18

Nançay Cher Nançay Rejoignez la réputée B.R.I.M.P. – Brigade de Recherche Intensive des Météorites Perdues – et venez nous aider à la retrouver ! Une météorite est tombée au Pôle des étoiles! Celle-ci aurait des propriétés bien particulières… contact@poledesetoiles.fr +33 2 48 51 18 16 https://www.poledesetoiles.fr/ Rejoignez la réputée B.R.I.M.P. – Brigade de Recherche Intensive des Météorites Perdues – et venez nous aider à la retrouver ! Nançay

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Nançay Autres Lieu Nançay Adresse Ville Nançay lieuville Nançay Departement Cher

Nançay Nançay Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancay/

Chasse aux météorites Nançay 2022-04-16 was last modified: by Chasse aux météorites Nançay Nançay 16 avril 2022 cher Nançay

Nançay Cher