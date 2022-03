Chasse aux marguerites et chocolats de Pâques Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Chasse aux marguerites et chocolats de Pâques Lons-le-Saunier, 16 avril 2022, Lons-le-Saunier. Chasse aux marguerites et chocolats de Pâques Marguerite Emoi Ateliers 4 Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier

2022-04-16 13:30:00 – 2022-04-16 16:00:00 Marguerite Emoi Ateliers 4 Rue des Cordeliers

Lons-le-Saunier Jura Lons-le-Saunier Partez à la recherche des 10 marguerites cachées et repartez avec votre ballotin de chocolat. Places limitées – inscriptions obligatoires avant le 12/04 marguerite.emoi@gamil.com Partez à la recherche des 10 marguerites cachées et repartez avec votre ballotin de chocolat. Places limitées – inscriptions obligatoires avant le 12/04 Marguerite Emoi Ateliers 4 Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lons-le-Saunier Autres Lieu Lons-le-Saunier Adresse Marguerite Emoi Ateliers 4 Rue des Cordeliers Ville Lons-le-Saunier lieuville Marguerite Emoi Ateliers 4 Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier Departement Jura

Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lons-le-saunier/

Chasse aux marguerites et chocolats de Pâques Lons-le-Saunier 2022-04-16 was last modified: by Chasse aux marguerites et chocolats de Pâques Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 16 avril 2022 Jura Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier Jura