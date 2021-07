Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Chasse aux mangas Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Chasse aux mangas Saint-Quentin, 4 août 2021, Saint-Quentin. Chasse aux mangas 2021-08-04 14:00:00 – 2021-08-22 18:00:00

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin Dans le cadre de son exposition « la fabuleuse Histoire des Mangas » présente jusqu’au 22 août 2021, la galerie Saint-Jacques s’associe aux Jeux olympiques de Tokyo en proposant un temps fort autour du thème des Mangas.

Rendez-vous aux portes du Parc d’Isle le mercredi 4 août de 14h à 18h en libre accès.

Vous pouvez choisir d’y participer à pied, à vélo, en trottinette, en rollers, seul, entre amis ou en famille. Vivez cette expérience comme une promenade d’orientation à travers le parc : Parvis du parc d’Isle

Entrée de l’ilot des pêcheurs

Entrée de la ferme des 5 continents

+33 3 23 06 30 06 https://www.agglo-saintquentinois.fr/agenda-133/chasse-aux-mangas-1863.html?cHash=24881c70bcd715a20abf3ce76ad4d45f

