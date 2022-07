CHASSE AUX LIVRES – OMBRÉE SOLEIL Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée-d'Anjou

CHASSE AUX LIVRES – OMBRÉE SOLEIL Ombrée d’Anjou, 30 août 2022, Ombrée d'Anjou. CHASSE AUX LIVRES – OMBRÉE SOLEIL

Etang Saint-Aubin Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Pouancé Etang Saint-Aubin

2022-08-30 16:30:00 – 2022-08-30

Pouancé Etang Saint-Aubin

Ombrée d’Anjou

Maine-et-Loire Pour les enfants de 2 à 10 ans.

Annulée en cas de pluie. Chasse aux livres proposée à l’étang Saint-Aubin de Pouancé, le 30 août 2022. Pour les enfants de 2 à 10 ans.

Annulée en cas de pluie. Pouancé Etang Saint-Aubin Ombrée d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Ombrée-d'Anjou Autres Lieu Ombrée d'Anjou Adresse Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire Pouancé Etang Saint-Aubin Ville Ombrée d'Anjou lieuville Pouancé Etang Saint-Aubin Ombrée d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Ombrée d'Anjou Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ombree-danjou/

CHASSE AUX LIVRES – OMBRÉE SOLEIL Ombrée d’Anjou 2022-08-30 was last modified: by CHASSE AUX LIVRES – OMBRÉE SOLEIL Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou 30 août 2022 Etang Saint-Aubin Pouancé Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire

Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire