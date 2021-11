Privas Médiathèque Jacques Dupin Ardèche, Privas Chasse aux livres Médiathèque Jacques Dupin Privas Catégories d’évènement: Ardèche

Privas

Chasse aux livres Médiathèque Jacques Dupin, 22 janvier 2022, Privas. Chasse aux livres

Médiathèque Jacques Dupin, le samedi 22 janvier 2022 à 10:00

Rendez-vous à la médiathèque pour découvrir où sont cachés les livres dans la ville ! Vous trouverez dans chaque livre un mot d’amour à collecter et à rapporter. Départ tout au long de la journée, un tirage au sort aura lieu à 19h30 pour départager ceux qui auront terminé le parcours. Tout public, deux parcours : – parcours familial – parcours initiés et sportifs Rendez-vous à la médiathèque pour découvrir où sont cachés les livres dans la ville ! Médiathèque Jacques Dupin Rue Elie Reynier 07000 Privas Privas Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Privas Autres Lieu Médiathèque Jacques Dupin Adresse Rue Elie Reynier 07000 Privas Ville Privas lieuville Médiathèque Jacques Dupin Privas