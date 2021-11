Villeneuve-lès-Avignon Lycée Jean Vilar Gard, Villeneuve-lès-Avignon Chasse aux Livres Lycée Jean Vilar Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

Villeneuve-lès-Avignon

Chasse aux Livres Lycée Jean Vilar, 21 janvier 2022, Villeneuve-lès-Avignon. Chasse aux Livres

Lycée Jean Vilar, le vendredi 21 janvier 2022 à 08:00

10 livres sont cachés un peu partout dans le lycée. Si vous en trouvez un, il est à vous !

Réservé aux élèves du Lycée Jean Vilar.

10 livres sont cachés un peu partout dans le lycée. Si vous en trouvez un, il est à vous ! Lycée Jean Vilar Avenue du docteur Paul Gâche 30400 Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T08:00:00 2022-01-21T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Villeneuve-lès-Avignon Autres Lieu Lycée Jean Vilar Adresse Avenue du docteur Paul Gâche 30400 Villeneuve-lès-Avignon Ville Villeneuve-lès-Avignon lieuville Lycée Jean Vilar Villeneuve-lès-Avignon