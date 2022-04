Chasse aux livres Locquirec, 9 août 2022, Locquirec.

Chasse aux livres Locquirec

2022-08-09 14:00:00 – 2022-08-09 18:00:00

Locquirec Finistère

Partez chasser les livres dans Locquirec!

A l’aide d’un plan de Locquirec qui vous sera remis, partez à la recherche des titres de livres cachés dans la pierre, le sable et les végétaux. Gratuit, Enfants et adultes.

1 énigme trouvée = un livre offert, dans la limite de 1 livre par participant.

Lieu de départ et d’arrivée barnum de la plage du Fond de la Baie.

cel29.livres@gmail.com +33 6 07 16 96 80

Locquirec

