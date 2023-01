Chasse aux livres La Crèche La Crèche Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Chasse aux livres La Crèche, 8 avril 2023, La Crèche . Chasse aux livres 1 rue des écoles Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche Deux-Sèvres Médiathèque La Ronde des Mots 1 rue des écoles

2023-04-08 09:30:00 – 2023-04-08 12:30:00

Deux-Sèvres Trouve les œufs cachés dans les livres et remporte un chocolat ! Pour enfants

