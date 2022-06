Chasse aux livres au Lac de Pont ! Partir en Livre

2022-07-19 – 2022-07-19 Dans le cadre de Partir en Livre, la Médiathèque de la butte de Thil sort de ces murs ! Participez à une chasse aux livres aux abords du Lac de Pont pour une séance de lecture en plein air. Quatre stations de lecture pour partir à la découverte d’albums sur le thème des vacances, de l’eau et de l’amitié ! Accessible au enfants à partir de 4 ans jusqu’à 10 ans. Gratuit. Sur inscription de préférence auprès de la Médiathèque (03.80.64.71.85 – contact@mediatheque-de-thil.fr), limité à 10 enfants. RDV devant les cabines.

Organisé dans le cadre de la programmation estivale du Lac de Pont, en lien avec l'Office de Tourisme des Terres d'Auxois-CCTA. contact@mediatheque-de-thil.fr

Organisé dans le cadre de la programmation estivale du Lac de Pont, en lien avec l’Office de Tourisme des Terres d’Auxois-CCTA. dernière mise à jour : 2022-06-20 par

