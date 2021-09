Dijon Centre Dijon Côte-d'Or, Dijon Chasse aux lions dans Dijon, promenades conviviales Centre Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

**Chasse aux lions dans Dijon :** Ce sont **quatre promenades conviviales** emmenant à la découverte des lions décoratifs du centre ville de Dijon qui sont proposéees cette année. Accessibles aux petits et aux grands elles donneront l’occasion de voir des lions d’époques et de styles variés ainsi que d’évoquer la symbolique du motif. La promenade du dimanche à 14h est plus longue que les trois autres ( pour les passionnés !). Des jumelles ou des appareils photos donneront parfois un meilleur confort d’observation. Le temps de marche entre deux observations est réduit autant que possible. **Sans inscription préalable** **Un seul lieu de rendez-vous** : **Place Saint Fiacre** (dans la rue Vauban près de la place de la Libération) **contact** : [lionsdansdijon@laposte.net](mailto:lionsdansdijon@laposte.net) Promenades conviviales emmenant à la découverte des lions décoratifs du centre historique de Dijon. Centre Dijon Centre-ville, 21000 Dijon Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

