4 lapins portant chacun un numéro sont cachés dans le musée. Munis de leur livret d’enquête, les enfants parcourent les espaces à leur recherche. Le but est d’assembler les 4 numéros pour reconstituer une date de création d’une machine ou d’un objet du Jardin des énergies. Le week-end de Pâques (les 16 et 17 avril) lors du Week-end Famille Plus, chaque enfant repartira avec un sachet de chocolats. **Parcours libre, sans réservation. A partir de 7 ans.** **Du 9 au 24 avril 2022 (excepté les lundis et vendredi saint)**

Animation gratuite, comprise dans le coût du billet d’entrée au musée. Tarifs : Adulte : 10€; Enfant de 4 à 17 ans : 5€; Enfant de moins de 4 ans : gratuit; Famille (2 adultes + 2 enfants) : 25€; Tarif réduit : 8€

Pendant les vacances de Pâques, le Musée Electropolis propose aux enfants accompagnés de leurs parents, un parcours découverte, la « Chasse aux lapins cachés ». Musée Electropolis 55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

