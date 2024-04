Chasse aux [K]uriosités Quai d’Aiguillon Concarneau, lundi 8 avril 2024.

Chasse aux [K]uriosités Quai d’Aiguillon Concarneau Finistère

Ouvrez l’œil et levez la tête ! Parcourez la ville EN AUTONOMIE pour retrouver les « trésors » du patrimoine photographiés par l’animateur. Scrutez les lieux qui vous entourent dans les moindres détails. Des rues incontournables aux venelles les plus confidentielles, ce jeu d’observation et d’orientation vous fera découvrir la face cachée de la ville.

A partir de 4 ans. Organisé par les Archikurieux

Réservation à l’office de tourisme ou en ligne .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 14:30:00

fin : 2024-04-08

Quai d’Aiguillon Office de Tourisme

Concarneau 29900 Finistère Bretagne

L’événement Chasse aux [K]uriosités Concarneau a été mis à jour le 2024-04-03 par OTC CCA