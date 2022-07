Chasse aux [K]uriosités Concarneau, 10 juillet 2022, Concarneau.

Quai d'Aiguillon Concarneau Finistère

2022-07-10 – 2022-07-10

Un jeu d’observation ludique et culturel pour explorer la ville en captivant petits et grands.

Embarquez pour une chasse aux [K]uriosités captivante. Votre mission : parcourez la ville pour retrouver les trésors cachés photographiés par l’animateur. Répondez aux questions posées pour chaque détail pour décrypter la mission photo à réaliser en fin d’activité. Une bonne occasion de stimuler la [K]uriosité des adultes et des enfants. Un conseil : ouvrez l’œil et levez la tête : la ville est pleine de jolies trouvailles, même pour les connaisseurs ! En fonction du niveau choisi, plus ou moins d’indices vous seront accordés pour faciliter votre découverte.

Pour aller encore plus loin, transformez-vous à votre tour en photographe sur des défis inédits et surprenants.

Saurez-vous retrouvez la bonne statue de ce peintre si célèbre à Pont-Aven ou encore la spécialité culinaire du coin ?

Pass sanitaire obligatoire. Sur réservation. Durée : 1h30 à 2h

Dès 4 ans – A partir de 8€/personne.

