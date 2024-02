Chasse aux [K]uriosités avec Les Archi Kurieux Rue de l’Église Île-Tudy, vendredi 23 février 2024.

Grâce à ce jeu d’observation à partager en famille ou entre amis, retrouvez des détails insolites photographiés par l’animateur/trice et découvrez la ville sous un angle original. Les réponses collectées permettront de faire apparaître une mission photo à réaliser tous ensemble. En cours de jeu, accomplissez des défis photos inédits. Plusieurs niveaux pour enfants et adultes. A partir de 4 ans / Sur réservation sur le site internet.

Cette animation proposée par les Archi Kurieux se déroule à l’Île-Tudy mais aussi dans les villes de Quimper, Locronan, Douarnenez, Pont-Croix, Concarneau et Pont-Aven.

Difficulté

Niveau 4-6 ans famille avec enfants ne sachant pas lire

Niveau 7-12 ans famille avec enfants sachant lire

Niveau Ado/Adulte famille avec ados ou entre adultes

Niveau Expert entre adultes

Matériel à prévoir

Des chaussures de marche

Des vêtements adaptés à la météo

Un appareil photo numérique ou un smartphone

Distance

2 km environ, parcours piéton

Accessible aux poussettes

Accessible aux fauteuils roulants

Chiens tolérés si tenus en laisse

Réservation obligatoire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 14:30:00

fin : 2024-02-23

Rue de l’Église Devant le porche du Baptême

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne

