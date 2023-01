Chasse aux [K]uriosités à Pont-Croix Pont-Croix Pont-Croix Pont-Croix Catégories d’Évènement: Finistère

Chasse aux [K]uriosités à Pont-Croix Pont-Croix, 20 février 2023, Pont-Croix

2023-02-20 14:30:00 – 2023-02-20 16:00:00

Finistère Pont-Croix A partir de 4 ans et accompagnés d’au moins un adulte. Explorez la ville pendant 1h30 pour retrouver les détails originaux et insolites qui vous sont confiés. Un conseil : ouvrez l’œil et levez la tête ! En fonction du niveau choisi, plus ou moins d’indices vous seront accordés pour faciliter votre découverte. Au cours du jeu, transformez-vous à votre tour en photographe et accomplissez des défis inédits. Parcours inaccessible aux poussettes et fauteuils. Réservation auprès de l’office de tourisme. contact@lesarchikurieux.fr +33 2 55 59 69 50 http://www.lesarchikurieux.fr/ Pont-Croix

