Finistre Daoulas Levez la tête et ouvrez l’oeil! Les participants devront scruter la ville dans ses moindres détails pour retrouver les trésors cachés photographiés par l’animatrice. Ce jeu d’observation et d’orientation fera découvrir la face cachée de Daoulas.

Activité en autonomie, sur réservation.

Durée : 1h30 à 2h.

4 niveaux de jeu,à partir de 4 ans

