Chasse aux Kuriosités à Daoulas Daoulas Daoulas Catégories d’évènement: Daoulas

Finistère

Chasse aux Kuriosités à Daoulas Daoulas, 7 février 2022, Daoulas. Chasse aux Kuriosités à Daoulas Daoulas

2022-02-07 14:30:00 – 2022-02-07 16:30:00

Daoulas Finistère Daoulas CHASSE AUX KURIOSITÉS Parcourez la ville pour retrouver les trésors cachés photographiés par l’animateur. Scrutez les lieux qui vous entourent dans les moindres détails. Des rues incontournables aux venelles les plus confidentielles, ce jeu d’observation et d’orientation vous fera découvrir la face cachée de la ville. Tarif : 8€ à 9€/ personne

De 4 à 99 ans

dernière mise à jour : 2022-02-03 par OT LANDERNEAU – DAOULAS

