CHASSE AUX (J)ŒUFS Parc de la Canner Buding, dimanche 24 mars 2024.

CHASSE AUX (J)ŒUFS Parc de la Canner Buding Moselle

Dimanche

Le Moulin de Buding, en partenariat avec la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et l’APE de Buding, vous propose une grande Chasse aux (j)Œufs au Parc de la Canner à Buding.

Au programme, animations et surprises y compris pour les tout-petits, structures gonflables et jeux en bois.

Petite restauration sur place (boissons, crêpes, gâteaux, …).Enfants

7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Parc de la Canner 9 rue du moulin

Buding 57920 Moselle Grand Est animation@arcmosellan.fr

L’événement CHASSE AUX (J)ŒUFS Buding a été mis à jour le 2024-02-27 par MOSELLE ATTRACTIVITE