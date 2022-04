Chasse aux hiéroglyphes égyptiens au Musée de Préhistoire régionale Musée de Préhistoire Régionale Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Chasse aux hiéroglyphes égyptiens au Musée de Préhistoire régionale Musée de Préhistoire Régionale, 9 avril 2022, Menton. Chasse aux hiéroglyphes égyptiens au Musée de Préhistoire régionale

du samedi 9 avril au samedi 7 mai à Musée de Préhistoire Régionale

Jeu de piste pour les enfants : Chasse aux hiéroglyphes égyptiens. Cherches les dix oeufs de caille présents dans des vitrines du musée et un onzième près d’une maquette. Apprends à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens que tu trouveras à côté des oeufs. Du samedi 9 avril au samedi 7 mai 2022 10h-12h / 14h-18h (fermé le mardi et les jours fériés) Rue Lorédan Larchey / 06500 Menton Tél.: 04 89 81 52 12 / [www.menton.fr](http://www.menton.fr)

Tarifs habituels (entrée gratuite pour les mois de 18 ans).

Découverte de hiéroglyphes égyptiens associés à des oeufs de caille “cachés” dans des vitrines du musée. Musée de Préhistoire Régionale Rue Lorédan Larchey Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes

