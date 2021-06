Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510, Saint-Bertrand-de-Comminges Chasse aux fantômes Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Catégories d’évènement: 31510

Chasse aux fantômes 2021-06-27 14:00:00 14:00:00 – 2021-06-27 17:00:00 17:00:00 au musée archéologique départemental SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges Rejoignez cette aventure alliant théâtre et divertissement dans laquelle vous incarnerez un groupe de « défantomisateurs » ! La Compagnie Millimétrée du Collectif Culture en Mouvement vous accompagnera dans votre quête. Déconseillé aux moins de 6 ans.

Rejoignez cette aventure alliant théâtre et divertissement dans laquelle vous incarnerez un groupe de « défantomisateurs » ! La Compagnie Millimétrée du Collectif Culture en Mouvement vous accompagnera dans votre quête. Déconseillé aux moins de 6 ans.

Réservation obligatoire. +33 5 61 88 31 79

