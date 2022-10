Chasse aux énigmes – Halloween à la Bourbansais Pleugueneuc Pleugueneuc Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleugueneuc

Chasse aux énigmes – Halloween à la Bourbansais Pleugueneuc, 22 octobre 2022, Pleugueneuc. Chasse aux énigmes – Halloween à la Bourbansais

Domaine de la Bourbansais La Bourbansais Pleugueneuc Ille-et-Vilaine La Bourbansais Domaine de la Bourbansais

2022-10-22 – 2022-11-06

La Bourbansais Domaine de la Bourbansais

Pleugueneuc

Ille-et-Vilaine Pour donner suite au franc succès de nos Fêtes des plantes d’automne « Couleurs d’Automne », nous avons décidé d’organiser dorénavant une édition de printemps. Cette manifestation réunira des pépiniéristes sélectionnés, producteurs de plantes aromatiques et potagères, de plantes inhabituelles et nouvelles, et de nombreux exposants de qualité, artistes et artisans proposant des saveurs et des objets pour le jardin. Isabelle Guyot animera tout le week-end des ateliers et des animations dans un esprit de partage du savoir .

Philippe Viton vous fera découvrir l’art de la coutellerie.

Léo Longpré, l’art du thé, comment le choisir et pour quel moment.

Découverte de l’héliciculture sur le stand des Escargots de la Baie. Un week-end exceptionnel pour se retrouver en famille et passer un agréable moment. contact@labourbansais.com +33 2 99 69 40 07 https://www.labourbansais.com/ La Bourbansais Domaine de la Bourbansais Pleugueneuc

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pleugueneuc Autres Lieu Pleugueneuc Adresse Pleugueneuc Ille-et-Vilaine La Bourbansais Domaine de la Bourbansais Ville Pleugueneuc lieuville La Bourbansais Domaine de la Bourbansais Pleugueneuc Departement Ille-et-Vilaine

Pleugueneuc Pleugueneuc Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleugueneuc/

Chasse aux énigmes – Halloween à la Bourbansais Pleugueneuc 2022-10-22 was last modified: by Chasse aux énigmes – Halloween à la Bourbansais Pleugueneuc Pleugueneuc 22 octobre 2022 Domaine de la Bourbansais La Bourbansais Pleugueneuc Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Pleugueneuc

Pleugueneuc Ille-et-Vilaine