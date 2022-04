Chasse aux énigmes au château de Castelnau Prudhomat Prudhomat Catégories d’évènement: Lot

Prudhomat Lot Prudhomat Dans les pas des barons de Castelnau, les amis de Cornac en association avec Faso-Lot proposent une visite guidée au profit du Burkina Faso. Regarder autrement, redécouvrir les trésors, les histoires des barons de Castelnau, du bourg castral, de la collégiale, grâce à des énigmes cachées ici et là.

Un verre de l’amitié sera offert. +33 6 30 03 37 48 © Lot Tourisme – J. Morel

