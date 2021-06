Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe CHASSE AUX ÉMOJIS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

CHASSE AUX ÉMOJIS Le Mans, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Le Mans. CHASSE AUX ÉMOJIS 2021-07-01 10:00:00 – 2021-07-31 18:00:00 Arche de la nature 51 rue de l’esterel

Tous les jours, juillet et août. Plaines de jeux de la Maison de la Forêt ou Jardin de la Maison de l’Eau, de 10h à 12h et de 14h à 18h, Gratuit Trouvez les émojis et photographiez-les. archedelanature@lemans.fr +33 2 43 47 40 00 http://www.arche-nature.fr/ Munis d’un smartphone ou d’un appareil photo numérique, les enfants devront faire un parcours pour photographier des emojis ovales colorés, cachés dans les arbres ou sur des bâtiments.

Les 3-9 ans partiront à la recherche de 5 émojis autour de la Maison de l’Eau, du jardin à la passerelle.

Les 10-14 ans devront se rendre près de la Maison de la Forêt pour « capturer » les images de 5 émojis cachés au détour de sentiers forestiers.

Les jeunes accompagnés d’un adulte pourront ensuite passer à la Maison de la Forêt, la Maison de l’Eau ou à l’accueil de l’Arche de la Nature pour obtenir lune récompense délicieuse…

Tous les jours, juillet et août. Plaines de jeux de la Maison de la Forêt ou Jardin de la Maison de l’Eau, de 10h à 12h et de 14h à 18h, Gratuit dernière mise à jour : 2021-06-28 par

