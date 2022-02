Chasse aux couleurs avec des ânes ! Lanvellec Lanvellec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanvellec

Chasse aux couleurs avec des ânes ! Lanvellec, 22 février 2022, Lanvellec. Chasse aux couleurs avec des ânes ! La combe aux ânes 1 Traou Deffen Lanvellec

2022-02-22 – 2022-02-22 La combe aux ânes 1 Traou Deffen

Lanvellec Côtes d’Armor Lanvellec « Une rando-jeux » avec les ânes ! Quelle merveilleuse idée que de se balader en pleine nature avec un âne, tout en s’amusant !

Tout le monde part ensemble à l’aventure pour une chasse aux couleurs, sur le dos des ânes ou en carriole. De retour à l’asinerie, les enfants pourront décorer leur boîte qui contient leur chasse aux couleurs pour l’emporter à la maison ! Et pour terminer cette belle journée, nous prendrons un goûter autour d’un feu de camp !

A partir de 3 ans +33 7 50 69 38 26 « Une rando-jeux » avec les ânes ! Quelle merveilleuse idée que de se balader en pleine nature avec un âne, tout en s’amusant !

Tout le monde part ensemble à l’aventure pour une chasse aux couleurs, sur le dos des ânes ou en carriole. De retour à l’asinerie, les enfants pourront décorer leur boîte qui contient leur chasse aux couleurs pour l’emporter à la maison ! Et pour terminer cette belle journée, nous prendrons un goûter autour d’un feu de camp !

A partir de 3 ans La combe aux ânes 1 Traou Deffen Lanvellec

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lanvellec Autres Lieu Lanvellec Adresse La combe aux ânes 1 Traou Deffen Ville Lanvellec lieuville La combe aux ânes 1 Traou Deffen Lanvellec Departement Côtes d'Armor

Lanvellec Lanvellec Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanvellec/

Chasse aux couleurs avec des ânes ! Lanvellec 2022-02-22 was last modified: by Chasse aux couleurs avec des ânes ! Lanvellec Lanvellec 22 février 2022 Côtes-d’Armor Lanvellec

Lanvellec Côtes d'Armor