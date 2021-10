La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Drôme, La Garde-Adhémar Chasse aux citrouilles La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Catégories d’évènement: Drôme

La Garde-Adhémar

Chasse aux citrouilles La Garde-Adhémar, 30 octobre 2021, La Garde-Adhémar. Chasse aux citrouilles 2021-10-30 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-31 18:00:00 18:00:00 “Au bonheur des animaux” – ferme pédagogique 165 chemin de l’aérodrome

La Garde-Adhémar Drôme La Garde-Adhémar EUR Atelier maquillage, confection de citrouilles d’halloween et taverne de la sorcière.

Réservation par mail à aubonheurdesanimaux@yahoo.fr ou sur Messenger.

Chasse aux citrouilles à 16h. aubonheurdesanimaux@yahoo.fr +33 6 48 12 62 55 http://www.aubonheurdesanimaux26.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Garde-Adhémar Autres Lieu La Garde-Adhémar Adresse "Au bonheur des animaux" - ferme pédagogique 165 chemin de l'aérodrome Ville La Garde-Adhémar lieuville 44.38919#4.72015