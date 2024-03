Chasse aux chocolats chez Mouv’Kids Gisors, samedi 30 mars 2024.

Chasse aux chocolats chez Mouv’Kids Gisors Eure

Pâques est de retour avec ses incontournables chasses aux chocolats.

Vous pourrez ensuite rester sur place pour déjeuner et continuer à jouer dans le parc le temps que vous voulez.

Mouv’Kids vous propose deux formules selon l’âge de votre enfant pour les 4 ans et plus et pour les de 4 ans.

Places limitées.

Pâques est de retour avec ses incontournables chasses aux chocolats.

Vous pourrez ensuite rester sur place pour déjeuner et continuer à jouer dans le parc le temps que vous voulez.

Mouv’Kids vous propose deux formules selon l’âge de votre enfant pour les 4 ans et plus et pour les de 4 ans.

Places limitées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:30:00

4 Rue Denis Papin

Gisors 27140 Eure Normandie mouvkids27@gmail.com

L’événement Chasse aux chocolats chez Mouv’Kids Gisors a été mis à jour le 2024-03-26 par Vexin Normand Tourisme