2022-03-23 13:30:00 – 2022-03-23 17:30:00

Saint-Quentin Aisne À l’occasion de la journée Mondiale de la Trisomie 21, une chasse aux chaussettes est organisée par l’association Mon Truc en +, mercredi 23 mars de 14h30 à 16h30 chez les commerçants du centre-ville de Saint-Quentin.

