Le Val-d’Ajol Vosges – Partez à la recherche de cailloux peints dans le centre du Val d’Ajol (un périmètre sera précisé). – L’association LOVE ON THE ROCKS, avec, aux commandes Patricia, organise pour la deuxième année une chasse aux cailloux peints.

– Patricia vous invite, si vous le pouvez, à dessiner vos propres rocks, afin de remplacer ceux que vous trouverez, pour que la chasse puisse durer dans le temps. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur le groupe Facebook “Love On The Rocks- Lorraine (lotr 54-55-57-88)”.

– Avec des cailloux gagnants pour les enfants.

– A votre arrivée, venez rencontrer Patricia à son stand devant la mairie (distribution de plans). /! Ramassage de cailloux dans et aux abords des cours d’eau interdit. +33 3 29 66 53 66 Le Val-d’Ajol

