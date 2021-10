Châtellerault Théâtre Blossac Châtellerault, Vienne Chasse aux bonbons spécial halloween au théâtre blossac Théâtre Blossac Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Chasse aux bonbons déguisées pour petits et grands au théâtre blossac.

sur réservation limité à 20 personnes, inscription sur mes démarches grand Chatellerault passe sanitaire obligatoire, tarif plein : 5€, tarif réduit : 2.50€, gratuit pour les moins de 25 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T11:00:00 2021-10-30T12:30:00

