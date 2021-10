Mosnay Mosnay Indre, Mosnay Chasse aux bonbons et visite de la maison de la sorcière Oulaoula Mosnay Mosnay Catégories d’évènement: Indre

Mosnay

Chasse aux bonbons et visite de la maison de la sorcière Oulaoula Mosnay, 23 octobre 2021, Mosnay. Chasse aux bonbons et visite de la maison de la sorcière Oulaoula 2021-10-23 14:30:00 – 2021-11-07 15:30:00

Mosnay Indre MosnayLes Jadrets 10 EUR 10 Bouz’âne vous propose un parcours à effectuer dans un pré avec un âne et qui mène à la cabane de la sorcière dans laquelle il faut chercher les bonbons (à partir de 3 ans). Chasse aux bonbons et visite de la maison de la sorcière Oulaoula à Mosnay. +33 6 74 73 48 26 Bouz’âne vous propose un parcours à effectuer dans un pré avec un âne et qui mène à la cabane de la sorcière dans laquelle il faut chercher les bonbons (à partir de 3 ans). © Bouz’âne dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Mosnay Autres Lieu Mosnay Adresse Les Jadrets Ville Mosnay lieuville 46.61956#1.6062