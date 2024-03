Chasse aux algues Guissény, dimanche 26 mai 2024.

Chasse aux algues Guissény Finistère

Dans le cadre de la fête de la nature, faites équipe avec vos amis et votre famille pour découvrir la nature qui se trouve sur notre littoral, avec notre chasse aux algues !

Destiné aux enfants de 2 ans à 100 ans !

Durée 1h, non adapté aux poussettes et fauteuils roulants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 13:30:00

fin : 2024-05-26 16:30:00

Centre nautique

Guissény 29880 Finistère Bretagne aventuresdeslegendes@gmail.com

