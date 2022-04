Chasse au trésor,questionnaire et des dessins au musée Forges-les-Eaux, 6 juillet 2022, Forges-les-Eaux.

Chasse au trésor,questionnaire et des dessins au musée Forges-les-Eaux

2022-07-06 – 2022-07-06

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tout les mercredis de juillet et aout le musée de la résistance et de la déportation organise une chasse au trésor , un questionnaire et des dessins !

Visite du musée intégrée a l’activité!

6 enfants maximum par session.

3e pour les enfants et 5e pour adulte accompagnant

dernière mise à jour : 2022-03-24 par