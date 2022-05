Chasse au trésor Wattwiller, 15 mai 2022, Wattwiller.

Chasse au trésor Wattwiller

2022-05-15 – 2022-05-15

Wattwiller Haut-Rhin Wattwiller

EUR Embarquez en famille pour une aventure pleine de mystères et de surprises ! Une approche inédite et ludique des œuvres de l’exposition “Nos îles” qui réveillera votre imaginaire et vous fera voyager d’île en île avec un trésor à la clé !

+33 3 89 82 10 10

Wattwiller

dernière mise à jour : 2022-05-05 par