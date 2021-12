Cernay Cernay Cernay, Haut-Rhin Chasse au trésor : Un royal trésor Cernay Cernay Catégories d’évènement: Cernay

Haut-Rhin

Chasse au trésor : Un royal trésor Cernay, 7 janvier 2022, Cernay. Chasse au trésor : Un royal trésor Cernay

2022-01-07 09:00:00 – 2022-12-31 18:00:00

Partez pour une balade dans la ville, en famille ou entre amis, sur la piste du trésor. Récoltez les indices tout au long de votre parcours, vous découvrirez peut-être le nom du trésor ! Livret de jeu disponible à l'office de tourisme.

