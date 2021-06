Saint-Jean-de-Luz Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Chasse au trésor « Tartalo » Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz, le dimanche 6 juin à 14:30

Il faudra retrouver ses plantes préférées pour nous aider à faire fuir Tartalo du Jardin botanique ! Le jeu est disponible en français et en basque. Il faut s’inscrire à un créneau de départ : 14h30, 15h30, 16h30 via le site de la commune : [https://www.saintjeandeluz.fr/fr/a-voir-a-faire/jardin-botanique/animations/](https://www.saintjeandeluz.fr/fr/a-voir-a-faire/jardin-botanique/animations/)

Participation gratuite. Inscription obligatoire à un créneau de départ : 14h30, 15h30, 16h30. Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte. Jeu disponible en français et en basque.

Chasse au trésor autour du personnage mythologique basque « Tartalo » Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz 31 Avenue Gaëtan-Bernoville, 64500 Saint-Jean-de-Luz, Pyrénées Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine Saint-Jean-de-Luz Chantaco Pyrénées-Atlantiques

2021-06-06T14:30:00 2021-06-06T18:00:00

