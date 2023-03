Chasse au trésor : Sur les traces du “renard basque” Hendaye Tourisme Hendaye Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Basses-Pyrénées Jeu de piste en famille en langue basque pour découvrir Hendaye Plage. Par équipes de 2 à 5 personnes : enfants de 7 à 12 ans, avec au moins un adulte par équipe. Inscriptions obligatoires au plus tard la veille à l’Office du Tourisme Organisé par Hendaye Tourisme et Commerces. Jeu de piste en famille en langue basque pour découvrir Hendaye Plage. Par équipes de 2 à 5 personnes : enfants de 7 à 12 ans, avec au moins un adulte par équipe. Inscriptions obligatoires au plus tard la veille à l’Office du Tourisme Organisé par Hendaye Tourisme et Commerces. +33 5 59 20 00 34 Hendaye Tourisme 67 bis, boulevard de la Mer Hendaye

