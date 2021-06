Plouguerneau Plouguerneau Finistère, Plouguerneau Chasse au trésor » Sur les pas de Goémine » Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Chasse au trésor » Sur les pas de Goémine » Plouguerneau, 18 août 2021-18 août 2021, Plouguerneau. Chasse au trésor » Sur les pas de Goémine » 2021-08-18 13:30:00 – 2021-08-18 Maison des Abers Corn ar Gazel

Plouguerneau Finistère La Maison des Abers propose de découvrir la légende de Goémine en parcourant les lieux de la pointe de Korn ar Gazel sur Saint-Pabu.

Les enfants participeront à des activités de découverte sur le territoire et mettront tous leurs sens en éveil pour trouver le trésor de Goémine.

contact@maisondesabers.fr +33 2 98 89 75 03 https://www.maisondesabers.fr/

Les enfants participeront à des activités de découverte sur le territoire et mettront tous leurs sens en éveil pour trouver le trésor de Goémine.

