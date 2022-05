Chasse au trésor sur le site du Conservatoire du châtaignier Rignac Rignac Catégories d’évènement: 12390

Rignac

Chasse au trésor sur le site du Conservatoire du châtaignier Rignac, 7 juillet 2022, Rignac. Chasse au trésor sur le site du Conservatoire du châtaignier La Croix Blanche Rignac

2022-07-07 – 2022-07-07

La Croix Blanche Rignac 12390 Rignac Attention les dates peuvent évoluer ou être annulées en fonction de la météo et du nombre d’inscrits.

La chasse aux trésors est une activité ludique et sportive qui permet d’apprendre tout en s’amusant. Cette activité se déroule sur l’Espace Naturel Sensible du Conservatoire du Châtaignier. Les enfants devront répondre à des énigmes, remporter des défis pour obtenir des indices qui les mèneront aux trésors. Le châtaignier sera au centre de la chasse aux trésors. Les enfants prendront conscience de la fragilité de l’arbre et de la richesse castanéïcole.

REMARQUES – Chaussures fermées obligatoire – Possibilité d’être annulé ou reporté en cas de mauvais temps TARIF : Gratuit PUBLIC : enfants de 7 à 12 ans De 14h à 17h au Conservatoire du châtaignier. Attention toutes les animations sont sur inscription obligatoire au 05 65 64 47 29 Attention les dates peuvent évoluer ou être annulées en fonction de la météo et du nombre d’inscrits.

La chasse aux trésors est une activité ludique et sportive qui permet d’apprendre tout en s’amusant. Cette activité se déroule sur l’Espace Naturel Sensible du Conservatoire du Châtaignier. Les enfants devront répondre à des énigmes, remporter des défis pour obtenir des indices qui les mèneront aux trésors. Le châtaignier sera au centre de la chasse aux trésors. Les enfants prendront conscience de la fragilité de l’arbre et de la richesse castanéïcole.

REMARQUES – Chaussures fermées obligatoire – Possibilité d’être annulé ou reporté en cas de mauvais temps TARIF : Gratuit PUBLIC : enfants de 7 à 12 ans OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS

La Croix Blanche Rignac

dernière mise à jour : 2022-05-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS

Détails Catégories d’évènement: 12390, Rignac Autres Lieu Rignac Adresse La Croix Blanche Ville Rignac lieuville La Croix Blanche Rignac

Rignac Rignac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rignac/

Chasse au trésor sur le site du Conservatoire du châtaignier Rignac 2022-07-07 was last modified: by Chasse au trésor sur le site du Conservatoire du châtaignier Rignac Rignac 7 juillet 2022

Rignac