Chasse au trésor spéciale Pâques Carnoët Carnoët Catégories d’évènement: Carnoët

Côtes-d'Armor

Chasse au trésor spéciale Pâques Carnoët, 17 avril 2022, Carnoët. Chasse au trésor spéciale Pâques Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints Carnoët

2022-04-17 10:00:00 – 2022-04-17 17:00:00 Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints

Carnoët Côtes d’Armor Carnoët A la Vallée des Saints, les chocolats de Pâques sont cachés dans un coffre situé à l’accueil. Pour ouvrir ce fameux coffre et gagner le trésor en chocolat, les participants verront se remettre une feuille de route avec un itinéraire bien précis à suivre parmi les statues géantes. Si vous êtes observateurs et que vous savez comptez, vous trouverez facilement le code à 4 chiffres qui vous ouvrira le coffre rempli d’œufs en chocolat ! Prévoir son panier pour ramener son butin ! RDV à l’accueil pour retirer votre feuille de route. contact@terredegranit.com +33 2 96 91 62 26 http://www.lavalleedessaints.com/ A la Vallée des Saints, les chocolats de Pâques sont cachés dans un coffre situé à l’accueil. Pour ouvrir ce fameux coffre et gagner le trésor en chocolat, les participants verront se remettre une feuille de route avec un itinéraire bien précis à suivre parmi les statues géantes. Si vous êtes observateurs et que vous savez comptez, vous trouverez facilement le code à 4 chiffres qui vous ouvrira le coffre rempli d’œufs en chocolat ! Prévoir son panier pour ramener son butin ! RDV à l’accueil pour retirer votre feuille de route. Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints Carnoët

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Carnoët, Côtes-d'Armor Autres Lieu Carnoët Adresse Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints Ville Carnoët lieuville Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints Carnoët Departement Côtes d'Armor

Carnoët Carnoët Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carnoet/

Chasse au trésor spéciale Pâques Carnoët 2022-04-17 was last modified: by Chasse au trésor spéciale Pâques Carnoët Carnoët 17 avril 2022 carnoët Côtes-d’Armor

Carnoët Côtes d'Armor