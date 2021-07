Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux Chasse au trésor Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Chasse au trésor Saint-Laurent-en-Grandvaux, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Saint-Laurent-en-Grandvaux. Chasse au trésor 2021-07-28 – 2021-08-31

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Saint-Laurent-en-Grandvaux 14 14 EUR En équipe ou en famille, lors d’un anniversaire ou simplement pour passer un bon moment, venez tenter l’aventure à la recherche du trésor.

Au gré d’énigmes ou de défis, vous en profiterez pour découvrir les richesses du Jura

Infos et réservations : 06 81 74 69 50 / info@desentesencimes.com info@desentesencimes.com En équipe ou en famille, lors d’un anniversaire ou simplement pour passer un bon moment, venez tenter l’aventure à la recherche du trésor.

Au gré d’énigmes ou de défis, vous en profiterez pour découvrir les richesses du Jura

Infos et réservations : 06 81 74 69 50 / info@desentesencimes.com ©desentesencimes dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Laurent-en-Grandvaux Adresse Ville Saint-Laurent-en-Grandvaux lieuville 46.57589#5.95418