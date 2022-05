Chasse au trésor Saint-Jean-et-Saint-Paul Saint-Jean-et-Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Jean-et-Saint-Paul

Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron Saint-Jean-et-Saint-Paul À l’aide d’indices éparpillés dans le fort, retrouve l’emplacement de la clef du coffre, avant de mettre la main sur le coffre au trésor. En récompense, l’abbesse de Nonenque te nommera chevalier de Saint-Jean.

Rendez-vous au point accueil tous les vendredis, de 16h à 17h. L'abbesse est à la recherche de son trésor. asso.dida@gmail.com +33 5 65 97 61 07 http://www.tourisme-stjeanstpaul.com/

Saint-Jean-et-Saint-Paul

