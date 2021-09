Pujols PUJOLS Gironde, Pujols Chasse au trésor PUJOLS Pujols Catégories d’évènement: Gironde

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à PUJOLS

– Le 18/09/2021 de 14h-18h = Chasse aux trésor familiale à Pujols Rendez-vous au château de Pujols. Inscription recommandée – renseignement au 06.58.59.52.25 -Du 18/09 au 03/10 – Exposition de l’école des Mosaïstes du Frioul Salle d’exposition du château de Pujols. -Le 18/09 à 19h00 – Vernissage de l’Exposition de l’école des Mosaïstes du Frioul Salle d’exposition du château de Pujols.

Entrée libre

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00

