Musée de l’Aurignacien, le dimanche 17 avril à 14:00

La vigilance sera de mise, les participants auront pour mission de collecter tous les indices leur permettant de remporter un ballotin de chocolat ! Un des membres de l’équipe du musée a caché, quelque part, un coffre rempli de chocolats. Afin de trouver son identité, les participants devront collecter des indices disséminés autour du musée. Munis d’une carte et d’un carnet d’enquête ils partiront sur le sentier menant à l’abri. Si les participants démasquent le coupable chacun des enfants repartira avec un ballotin de chocolat. Ce jeu de piste sera l’occasion de découvrir le beau patrimoine végétal et naturel d’Aurignac et les modes de vie des populations du Paléolithique. Cette animation, de 2h, est destinée à tous les âges et à un public familial. Départ entre 14h et 16h. _Prévoir des chaussures adaptées à la marche, de l’eau._ Annulé en cas de mauvais temps. _Co-organisé avec Laurent Baraquin, animateur nature._

Tout public | Gratuit | Sur inscription

Grand jeu d’orientation et de découverte de la nature sur les sentiers de randonnées d’Aurignac.

Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T17:00:00