2022-08-04 14:30:00 – 2022-08-04 16:00:00

Il y a très longtemps, à Bouxwiller, le prince de Hesse-Darmstadt a caché son trésor dans un endroit secret non loin de sa demeure. Les enfants partiront à la recherche des vestiges du château et des jardins disparus et devront relever des défis et résoudre des énigmes pour découvrir l’emplacement du mystérieux trésor.

Tarif : 5€, goûter offert

Durée : 1h45

Places limitées. Réservations obligatoires au 03 88 00 38 39 ou contact@museedupaysdehanau.eu

Départ : Musée du Pays de Hanau – 3 place du Château 67330 Bouxwiller

