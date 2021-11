Mont-Saint-Aignan Bibliothèque CBPT Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime Chasse au trésor pour créer un village merveilleux où l’amour est roi Bibliothèque CBPT Mont-Saint-Aignan Catégories d’évènement: Mont-Saint-Aignan

Bibliothèque CBPT, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Le vieux sorcier Elfenka veut créer un merveilleux village où l’amour serait roi. Venez l’aider à ouvrir le coffre contenant son grimoire en cherchant des indications dans les livres de la bibliothèque, en résolvant des énigmes, en fabriquant des objets, en retrouvant la formule magique le soir du 22 janvier, dans le noir avec pour seules lumières les torches de vos portables.

Sur inscription. Limité à 10 familles de 3 personnes, prévoir une torche, des ciseaux et de la colle.

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T20:00:00

