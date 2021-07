Clères Clères Clères, Seine-Maritime Chasse Au Trésor : Pirates Et Perroquets Clères Clères Catégories d’évènement: Clères

Seine-Maritime

Chasse Au Trésor : Pirates Et Perroquets Clères, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Clères. Chasse Au Trésor : Pirates Et Perroquets 2021-07-08 – 2021-07-08

Dans le cadre de l'exposition «Loulou et Cie», on part à la recherche du trésor du pirate sous l'œil attentif d'un perroquet… Venez entre copains ! 5 € en plus du droit d'entrée pour les enfants de 7 à 11 ans durée 2 heures.

Clères