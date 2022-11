Chasse au Trésor Petits Bouts Lémeré, 1 avril 2023, Lémeré.

Chasse au Trésor Petits Bouts

Le Coudray Lémeré

2023-04-01 10:00:00 – 2023-11-12 19:00:00

Le Coudray Lémeré Indre-et-Loire

7 EUR 7 Lémeré Costumés en chevalier ou princesse, les enfants (3-5 ans) et leurs parents munis d’un livret partent sur les traces du géant Gargantua et de son trésor en interrogeant les êtres merveilleux qui peuplent le château et les jardins.

info@chateaudurivau.com +33 2 47 95 77 47 http://www.chateaudurivau.com/

Château du Rivau

