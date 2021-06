Pleyber-Christ Château de Lesquiffiou Finistère, Pleyber-Christ Chasse au trésor – Parc du Château de Lesquiffiou Château de Lesquiffiou Pleyber-Christ Catégories d’évènement: Finistère

Pleyber-Christ

Chasse au trésor – Parc du Château de Lesquiffiou Château de Lesquiffiou, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Pleyber-Christ. Chasse au trésor – Parc du Château de Lesquiffiou

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Lesquiffiou

En 1761, François-Claude Barbier, propriétaire de Lesquiffiou a introduit en Bretagne, quelque chose qui aujourd’hui peut paraître bien banal, mais qui à l’époque fut très novateur… A chaque enfant de le découvrir et d’avoir une surprise !

En famille / 2€ par enfant de plus de 7ans en plus du tarif d’entrée : Entrée 5€ – gratuit pour les moins de 18 ans – 4€ sur présentation du billet de Bagatelle ou membre de l’Association du Patrimoine Religieux de Pleyber-Christ.

Arpentez le parc de Lesquiffiou et découvrez son histoire. Château de Lesquiffiou Château de Lesquiffiou, 29410, Pleyber-Christ Pleyber-Christ Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pleyber-Christ Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Lesquiffiou Adresse Château de Lesquiffiou, 29410, Pleyber-Christ Ville Pleyber-Christ lieuville Château de Lesquiffiou Pleyber-Christ