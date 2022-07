Chasse au trésor nocturne – Les énigmes de la Bastide, 18 juillet 2022, .

Chasse au trésor nocturne – Les énigmes de la Bastide



2022-07-18 21:30:00 – 2022-07-18 23:30:00

Bonsoir voyageur.se et bienvenue sur la Bastide !

Vous aimez les contes et récits mystérieux ? Alors cette nuit est pour vous.

Vit en ces lieux une Hade* que l’on nomme Nisaba. Elle est sans âge, vient d’un Orient pas si lointain mais très ancien ancien.. Elle a franchi monts et mer pour s’arrêter ici, sur cet airial landais. Au cours de son voyage elle a rencontré bien des peuples et connu bien des Mystères.

Nisaba sait aussi l’histoire de ces terres gasconnes.

Ce soir, elle vous lance un défi : vous devrez parvenir à retrouver, dans l’obscurité, 7 boites et résoudre les énigmes qu’elles contiennent.

Pour cela, vous disposerez d’une heure et vous pourrez vous aidez d’une carte et d’une précieuse torche.

Toutes les énigmes portent sur les contes et mystères de la région.

Si vous relevez le défi de Nisaba, vous repartirez les yeux plein d’étoiles !

