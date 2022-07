Chasse au trésor nature

Chasse au trésor nature, 23 août 2022, . Chasse au trésor nature



2022-08-23 – 2022-08-23 L’association Collembole vous invite à une chasse au trésor sur le thème du cycle de la matière naturelle et des plantes.

En famille à partir de 6 ans – inscription obligatoire (Nombre de place limitée)

Inscriptions et renseignements auprès o.legrand@beauvaisis.fr ou au 03 44 79 42 84 Pixabay dernière mise à jour : 2022-06-30 par

